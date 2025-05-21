طالب من جامعة الجلالة يُمثل مصر في أسبوع جنيف السيبراني

السويس- حسام الدين أحمد:

شارك الطالب محمد الصادق المقيد بجامعة الجلالة في أسبوع جنيف السيبراني، بعد تلقيه دعوة رسمية من الأمم المتحدة واختياره ممثلا لمصر للحضور في مؤتمر الاستقرار السيبراني والذي استضافه مقر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية.

ووصف الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة مشاركة محمد الصادق بالإنجاز الدولي يضاف إلى رصيد النجاحات الأكاديمية والطلابية لجامعة الجلالة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يدرس الطالب بالجامعة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم ببرنامج التكنولوجيا الحيوية

وشارك محمد الصادق في مؤتمر الاستقرار السيبراني وكذلك في المؤتمر العالمي لبناء القدرات في الأمن السيبراني، ممثلًا لمصر وسفيرًا لبرنامج “شباب من أجل الاستدامة”، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وقال الدكتور الشناوي إنه فخور بأبناء جامعة الجلالة الذين يحملون اسم الجامعة إلى المحافل الدولية، مؤكداً أن مشاركة محمد الصادق في مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة كأول طالب من الجامعات الأهلية المصرية، تمثّل شهادة عالمية على جودة تعليم وكفاءة الطلاب وقدرتهم على التأثير على المستوى الدولي.

وأضاف الشناوي، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة برؤيتها في إعداد جيل من القادة والمبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، مشيراً إلى إن انخراط الطلاب في ملفات مثل الأمن السيبراني والدبلوماسية الرقمية، حيث تسير الجامعة في الطريق الصحيح لبناء جامعة أهلية رائدة تربط التعليم بالواقع العالمي.

جاء اختيار الطالب محمد الصادق بعد اجتيازه عملية اختيار دولية دقيقة ارتكزت على مبادئ التنوع والشمول، ليكون بذلك من بين سفراء “شباب من أجل الاستدامة” المعتمدين لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويمثل مصر في مؤتمر جنيف.

وجاءت مشاركته فعّالة في ورش عمل وجلسات نقاش حول الدبلوماسية السيبرانية، والتحديات المتصاعدة في الأمن الرقمي، وأهمية دمج صوت الشباب في السياسات الدولية، التعاون الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في الفضاء السيبراني.

وأكدت جامعة الجلالة، أنها تتبنى نموذجًا تعليميًا عالميًا يواكب التحولات الرقمية، وتعد طلابها ليرتقوا مكانة قيادية في التخصصات المستقبلية، كما تسعى الجامعة إلى دعم وتمكين طلابها من خلال شراكات دولية، وبرامج أكاديمية متقدمة، ومبادرات تدعم الابتكار والاستدامة.