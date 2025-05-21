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"عم سباعي" يتحدى السرطان ويحتفل بعيد ميلاده في جلسة الكيماوي بالأقصر

02:14 م الأربعاء 21 مايو 2025
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الأقصر- محمد محروس:

في لحظة إنسانية مؤثرة، احتفل الحاج "سباعي"، البالغ من العمر 65 عامًا، بعيد ميلاده من داخل غرفة العلاج الكيميائي بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، مقدمًا رسالة أمل وعزيمة لكل من يواجه مرض السرطان.

ونظم فريق التمريض احتفالية خاصة بهذه المناسبة، بمشاركة الفريق الطبي وقيادات المستشفى، حيث شارك الجميع في غناء أغاني عيد الميلاد وإطفاء الشموع وتوزيع الحلوى على المرضى والمرافقين، في أجواء مليئة بالدعم النفسي والبهجة الإنسانية.

من جانبه، أعرب الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، عن سعادته بتنظيم هذه الفعالية، مؤكدًا أن الهدف منها هو رفع الروح المعنوية للمرضى ومساعدتهم على تجاوز معاناتهم، وأن المستشفى تحرص دائمًا على ترسيخ مفهوم الأسرة الواحدة بين الطاقم الطبي والمرضى.

وأكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، حرص المستشفى على تقديم الدعم الكامل لكل مريض، سواء على مستوى الرعاية الطبية أو الدعم النفسي، موجهًا شكره لفريق التمريض على هذه اللفتة الطيبة التي تعكس روح التضامن والإنسانية داخل المستشفى.

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عم سباعي مرض السرطان جلسة الكيماوي
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