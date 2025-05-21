تعليم المنوفية تعلن إلغاء إجازة السبت واعتباره يوم عمل رسمي

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية، عن إلغاء إجازة يوم السبت من كل أسبوع، واعتباره يوم عمل رسمي لجميع العاملين بالتربية والتعليم على مستوى المحافظة، وذلك نظرًا لقرب امتحانات الدور الأول من العام الدراسي الحالي 2024/2025.

وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتشديد على توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أكد على أهمية دور رؤساء اللجان والموجهين المقيمين في متابعة سير الامتحانات بدقة ورفع أي معوقات قد تواجههم فورًا.