مصرع وإصابة 4 أشخاص انقلبت بهم سيارة في ترعة بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الأربعاء، وأصيب 2 آخرين بجروح وكسور متنوعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة جانبية بإحدى قرى مركز المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بورود بلاغ يفيد انقلاب سيارة ملاكي بترعة أبو شناف بالقرب من قرية طوة بمركز المنيا مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أخرين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال السيارة والضحايا، ونقلهم للمستشفى، إذ تم إيداع الجثتين بالمشرحة، وجار تلقى المصابين للعلاج.

كشفت التحريات الأولية وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.