بالصور- ضبط 625 كيلو طحينة مغشوشة داخل مخزن بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة على عدد من المحال العامة ومخازن الأغذية بمدينة الخانكة، أسفرت عن ضبط 625 كيلو جرام من الطحينة المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية داخل أحد المخازن غير المرخصة.

وجرى تنفيذ الحملة بناء على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حاتم الشامي، مدير الإدارة الصحية بالخانكة، والدكتور محمد طلعت، المدير الوقائي بالإدارة.

أسفرت الحملة ضبط 625 كيلو جرام طحينة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، تم التحفظ عليها وسحب عينة عشوائية لإرسالها إلى معامل بنها للتحليل، وتحرير محضر لعدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحية.

كما جرى تحرير محضر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية والجلدية ،التوصية بغلق المخزن لإدارته بدون ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.