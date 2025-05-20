مصرع 3 أطفال غرقًا في ترعة بالدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:



شهدت قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، مصرع ثلاثة أطفال غرقًا في مياه إحدى الترع، بعدما جرفهم التيار خلال محاولتهم السباحة هربًا من حرارة الطقس، رغم عدم إجادتهم السباحة. وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثامينهم ونقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى نبروه المركزي.



تلقى اللواء د. حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العميد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة نبروه، بغرق ثلاثة أطفال أثناء الاستحمام بمياه الترعة.



وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبيّن أن الأطفال المتوفين هم: إبراهيم هاني محمد الحماقي (13 عامًا)، محمد سمير صبري (13 عامًا)، وشقيقه صبري سمير صبري (11 عامًا)، وقد لقوا مصرعهم بعد أن جرفهم التيار عقب نزولهم إلى المياه.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

