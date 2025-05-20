المنوفية – أحمد الباهي:

أُصيب 17 شخصًا، بينهم عامل مصعد، في حادث سقوط أسانسير داخل مبنى الطوارئ بالمستشفى الجامعي في المنوفية، ظهر اليوم، بعد تحركه بشكل مفاجئ من الطابق الثالث إلى الأرضي، رغم تجاوز عدد الركاب للحمولة المقررة.

وفق مصدر مسؤول بالمستشفى، وقع الحادث في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وقت انصراف الموظفين، حيث دخل المصعد 16 موظفًا إلى جانب عامل التشغيل، رغم أن حمولته القصوى تسع 9 أفراد فقط. وبحسب الشهود، انطلق المصعد بشكل غير متزن وبابه غير مغلق، ليسقط من ارتفاع 4 طوابق، علمًا بأن الطابق الثالث مخصص لأقسام القلب والعلاج الطبيعي، وغالبية المصابين من العاملين بهذه الأقسام.

وأصدرت جامعة المنوفية بيانًا أكدت فيه وقوع الحادث، مشيرة إلى إصابة 17 شخصًا بينهم 3 بحالات كسور، بينما كانت بقية الإصابات طفيفة. ووجّه الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومتابعة حالاتهم ميدانيًا بمشاركة القيادات الطبية والإدارية.

كما أمر رئيس الجامعة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب سقوط المصعد، وتشكيل لجنة مختصة برئاسة أمين عام الجامعة، تضم ممثلين عن الاستشارات الهندسية والشؤون القانونية، لمراجعة سلامة المصاعد والبنية الفنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي إهمال محتمل.

ضمت قائمة المصابين: علياء شعبان الحناوي، هبة محمد الأشقر، مبروك إبراهيم، وليد محمد خليل، إسراء مصطفى سلطح، وفاء محمد سلام، هيام فاروق محمد، هبة عبد العزيز حسن، رشا الكومي جابر، رحاب شعبان أبو عليوة، رزقة موسى النادي، يوسف مجدي الشافعي، وفاء طلبة القصاص، راند جمال درويش، ريهام محمد عفيفي، أشرف حسن، سامي عبد المجيد الخولي.

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