بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقيت سيدة مسنّة مصرعها، اليوم الثلاثاء، على يد نجلها، إثر تعرضها للضرب بآلة حادّة، وذلك بقرية خزام التابعة لدائرة مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث على الفور.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص، بمصرع سيدة بعد الاعتداء عليها بآلة حادّة في قرية خزام.

وبعد الفحص، تبيّن أن الضحية تُدعى "ع. أ. إ."، وتبلغ من العمر 75 عامًا، وقد لقيت مصرعها على يد نجلها بعد أن اعتدى عليها بآلة حادّة.

يجرى حاليًا التحقيق في ملابسات الواقعة، إذ تم تحرير محضر بها، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. كما كُلّفت وحدة المباحث بالتحري حول الحادث وضبط المتهم.