شوفنا الدم على هدومه.. جيران يكشفون تفاصيل ذبح أب على يد ابنه بأسوان

أسوان- إيهاب عمران:

سادت حالة من الحزن والغضب في محافظة أسوان، بعد وقوع جريمة بشعة هزّت قرية الكوبانية التابعة لمركز أسوان، حيث أقدم شاب على ذبح والده المسن وفصل رأسه عن جسده بطريقة وحشية.

وقال "م.أ"، أحد أهالي القرية، إن الجاني كان دائم الشجار مع والده بسبب تعاطيه المستمر للمخدرات، وكان يطلب منه المال لشرائها، لكن الأب كان يرفض بشدة.

وأشار "م.س"، أحد جيران الأسرة، إلى أن الجاني كان يمتلك سيارة ميكروباص، لكنه باعها منذ عامين لأحد "المستريحين" طمعًا في الكسب السريع، وبعد أن خسر أمواله وتم القبض على هؤلاء النصابين، أصبح عاطلًا بلا عمل، وازداد إدمانه للمخدرات بشكل لافت، حتى تحوّل إلى مصدر دائم للمشكلات داخل أسرته.

وأوضح أن الأب، وهو رجل مسن، كان يعول أبناء الجاني من معاشه الشهري ومن دخل قطعة أرض صغيرة يمتلكها، وكان يتحمل عبء الأسرة بأكملها.

وأضاف أن الأهالي فوجئوا صباح اليوم بالابن يخرج من المنزل وملابسه ملوثة بالدماء، ويهذي بكلام غير مفهوم، وعند دخولهم المنزل، صُدموا بجثة الأب غارقة في الدماء، وقد تم فصل رأسه عن جسده.

على الفور، تمكن الجيران من تقييد القاتل وإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي حضرت إلى المكان، وبدأت التحقيقات في ملابسات الواقعة.

اقرأ في مصراوي

فصل رأسه عن جسده.. شاب يقتل والده بطريقة بشعة في أسوان.