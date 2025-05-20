فصل رأسه عن جسده.. شاب يقتل والده بطريقة بشعة في أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

شهدت قرية الكوبانية بأسوان، اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة، حين أقدم شاب على ذبح والده المسن وفصل رأسه عن جسده.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان بورود بلاغ من الأهالى بقيام شاب بذبح والده في ظروف غامضة، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة أسوان العمومية.

انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل مسن يدعى"ع. أ" 90 سنة على يد ابنه وقيام المتهم بفصل الرأس عن الجسد وتكثف مباحث أسوان جهودها لكشف ملابسات الحادث.

جرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.