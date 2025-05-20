بالصور- رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب

أسيوط- محمود عجمي:

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بكلية الآداب لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، وذلك في إطار حرصه على ضمان انتظام العملية الامتحانية بكافة كليات الجامعة.

ويؤدي الامتحانات هذا العام نحو 82 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتُعقد الامتحانات تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية كل من: الدكتور مجدي علوان، عميد الكلية، والدكتور محمد أبو رحاب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح البنا، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حامد مشهور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد بدرة، منسق برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات، وعز المنصوري، أمين الكلية.

وخلال الجولة، حرص الدكتور المنشاوي على التأكد من تهيئة بيئة امتحانية مناسبة داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب، بما يضمن أداءهم للامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة، كما شدد على أهمية الالتزام بالانضباط داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

وتفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات الفرقتين الأولى والثالثة بمختلف التخصصات، واستمع إلى آراء عدد من الطلاب حول طبيعة الأسئلة ومدى توافقها مع المقررات الدراسية، وظروف أداء الامتحان.

وأكد الدكتور المنشاوي، على متابعته المستمرة لسير الامتحانات بكافة كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن الامتحانات تُجرى في أجواء تنظيمية دقيقة تضمن الانضباط والسلامة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفقًا للمعايير المعتمدة.

كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة المتابعة الميدانية لسير الامتحانات، وتوفير كافة مقومات الراحة للطلاب، والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

يُذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب يبلغ 6477 طالبًا وطالبة، موزعين على نظامي الانتظام والانتساب، بالإضافة إلى البرامج الخاصة.