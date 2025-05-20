الكيلو بـ 210 جنيهات.. تموين جنوب سيناء يوفر لحوم هندية بسعر مدعم

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال المهندس أيمن عبدالغني، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه جرى توفير 150 كرتونة لحوم هندية مجمدة وزن 3500 كيلو، و50 كرتونة دواجن مجمدة، الدجاجة تزن 1,3 كيلو، بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة لتعزيز كافة أنواع السلع الغذائية والغير غذائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى توزيع هذه الكمية من اللحوم بكافة فروع دلتا ماركت على مستوى مدن المحافظة كل مدينة حسب الكثافة السكانية بها، تمهيدًا لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، بواقع سعر كيلو اللحوم الهندية 210 جنيهات، والدواجن 110 جنيهات حسب وزن الدجاجة.

وأكد أن هذه اللحوم تعد الدفعة الثانية من حصة المحافظة، ومن المقرر أن يجري خلال الفترة المقبلة توافر كميات كبيرة تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن المديرية تواصل شن الحملات الرقابية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، وغير الغذائية والمخابز، لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتنفيذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، والتأكد من وفرة المواد البترولية ومتابعة سير عمل والتزام محطات الوقود.

ولفت إلى أنه جرى شن حملات تموينية بمدن "شرم الشيخ، الطور، رأس سدر"، وأسفرت عن تحرير 13 محضرًا متنوعًا، بواقع 6 محاضر لمنتجات بدون فواتير وتقليد علامة تجارية، ومحضر انتهاء الصلاحية لعدد 150 قطعة مواد غذائية، ومحضر انتهاء صلاحية لبويات بواقع 10 عبوات بويات مختلفة الأنواع والأحجام، و2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و2 محضر عدم حمل شهادة صحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.