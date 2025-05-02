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القبض على "عادل شكل" كبير مشجعي نادي الاتحاد في الإسكندرية

07:58 م الجمعة 02 مايو 2025

عادل شكل

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على "عادل شكل"، أحد أبرز مشجعي نادي الاتحاد السكندري، وذلك على خلفية صدور قرار ضبطه في إحدى القضايا.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارًا يفيد بإلقاء القبض على "شكل" بمنطقة العطارين، أثناء زيارته لنجله المحتجز على ذمة قضية.

وخلال عملية الكشف عليه، تبيّن أنه مطلوب على ذمة قضية سب وقذف، مسجلة بمحضر في قسم شرطة سيدي جابر.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى عرضه على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات المتبعة.

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مشجعي الاتحاد السكندري عادل شكل
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