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القبض على المتهم بذبح قطة خلال بث مباشر على فيسبوك بالأقصر

05:34 م الجمعة 02 مايو 2025

أرشيفية

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الأقصر- محمد محروس:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، القبض على المتهم بذبح قطة خلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتبين أن المتهم يدعى " ا.ع.ا.س" يبلغ من 28 عاما ومقيم بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم يظهر شابًا من مركز إسنا بمحافظة الأقصر وهو يذبح قطة في بث مباشر عبر فيسبوك.

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة بين المستخدمين، الذين طالبوا بسرعة القبض على الشاب وتقديمه للمحاكمة.

ويظهر المقطع الشاب وهو يقترب من القطة، ثم يقوم بذبحها باستخدام أداة حادة، في مشهد صادم أثار استياء الكثيرين.

وتفاعل المئات مع الفيديو، مطالبين بتدخل الجهات المختصة لمحاسبة الشاب، مؤكدين أن ما فعله يعكس قسوة وانعدامًا للرحمة.

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أمن الأقصر اسنا ذبح قطة
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