هارب من مؤبد فى أسيوط.. أمن القليوبية يضبط قاتل مختبئًا في قرية منطى

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، القبض على متهم هارب من حكم بالسجن المؤبد في جناية قتل بمحافظة أسيوط، وذلك أثناء اختبائه داخل أحد العقارات بدائرة مركز شرطة قليوب.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، تفيد باختباء شخص مُقيم بمحافظة أسيوط، ومطلوب على ذمة قضية قتل صادر بشأنها حكم بالمؤبد، في قرية منطى التابعة لمركز قليوب.

عقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب مصطفي مجاهد، معاوني رئيس مباحث مركز قليوب، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبتفتيشه، عُثر بحوزته على بندقية وكمية كبيرة من الذخائر الحية الخاصة بالسلاح المضبوط.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة القضية.