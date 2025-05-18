بمشاركة 150 متطوعًا.. شرم الشيخ تتأهب لـ"ملحمة نظافة" للشواطئ وقاع البحر غدًا

جنوب سيناء – رضا السيد:

تنطلق غدًا الاثنين ملحمة لتنظيف الشواطئ وقاع البحر بمدينة شرم الشيخ ، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة، ومحافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن الجهود الخاصة بالحفاظ على البيئة، وجعل مدينة شرم الشيخ مدينة بيئية خضراء، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقالت ياسمين هيميس، رائدة المناخ مؤسسة جمعية لحماية البحر الأحمر، إنه من المقرر أن تنطلق فعاليات الحملة غدًا بمشاركة نحو 150 متطوعا من الغواصين والمجتمع المحلي، بهدف استخراج أكثر من 100 كيلوجرام من الفضلات والمخلفات برًا وبحرًا.

وأكدت رائدة المناخ في تصريح اليوم، أن حملة النظافة ليست الأولى التي جرى إطلاقها بشرم الشيخ، ولكنها الأهم والأكبر كونها تعكس اهتمام مصر بالتغير المناخي، وتأثيره على الحياة البحرية، والحفاظ على أهمية المياه وشواطئ البحر الأحمر، خاصة شواطئ شرم الشيخ ومحمية رأس محمد.

وأوضحت أن هذه الملحمة تؤكد للعلم على التزام الحكومة المصرية بكافية توصيات مؤتمر المناخ، مشيرة إلى أن جميع سيعمل بكافة طاقته لتنظيف أكبر قدر ممكن من المساحة.

على جانب آخر، أكدت غرفة السياحة بجنوب سيناء، على دعمها لكافة المبادرات الخاصة والدولية لحماية الكائنات البحرية والشواطئ بشرم الشيخ، وخاصة قاع البحر الذي يصعب

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن تنطلق الفعاليات من منطقة سقالة لاند مارك بشرم الشيخ وصولًا لأكبر مساحة، وستقوم الجهات التنفيذية بدعم الحملة بكافة الاحتياجات الخاصة بجمع القمامة، وحملها عبر سيارات لنقلها إلى مقلب القمامة الخاص بالمدينة، حفظًا على مظهرها الحضاري، لكونها واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، إضافة إلى أن البحر الأحمر يعد من أكثر النظم البيئية تنوعًا في العالم، والحياة البحرية تعتمد على بيئة نظيفة مستدامة، والتلوث يؤثر بالسلب على التوازن البيئي في المنطقة.