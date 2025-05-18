قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة نبش قبر بداخله رفات موتى فى الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

قرر المستشار محمد علوان، رئيس نيابة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار فخري خيري البسيوني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس 4 متهمين لحين ورود تحريات إدارة البحث حول واقعة المحضر رقم 5138 لسنة 2025 والمتهم فيها 7 أشخاص بنبش قبر وهدمه وبداخله رفات 3 جثامين بقرية سللنت لوجود نزاع حول ملكية الأرض المقام عليها المقابر.

وأمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار 3 متهمين آخرين فى الواقعة، وانتداب لجنة من الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لنقل رفات الموتى وايداعهم بإحدى المقابر، مع اتباع الإجراءات الطبية الوقائية.

وانكر المتهمون أمام النيابة ارتكابهم للواقعة أو الاشتراك فى تنفيذها، مؤكدين أن النزاع بينهم وبين عائلة الشيخ محمد عبداللطيف يعود إلى حيث اشتراكهم فيما بينهم بالمقابر وقرار كلا منهما بناء مقابر خاصة بأبناء العائلة واختلفوا حول جمع المال لتأهيل المقابر ورفض كلا منهما إسناد مهمة جمع المال للآخر.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز،مدير المباحث الجنائية بلاغا من أهالى قرية ديبو عوام للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة بهدم مقابر بداخلها رفات موتى داخل القرية .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث وبالفحص تبين وجود أعمال هدم ونبش قبر بداخله رفات ثلاث موتى من عائلة واحدة .

كما توصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة 7 أشخاص في القرية باستخدام معدات وأدوات وهدم المقابر وبداخلها رفات الموتى، "محمد. ع" شيخ القرية سابقا"، و"وجدي .م"، و"حسن .و"، وذلك لوجود خلافات مع أسرة المتوفين ومرتكبي الواقعة حول ملكية الأرض المقام عليها المقابر.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط 4 متهمين فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها لخلاهم مع أسرة أصحاب الرفات حول ملكية قطعة الأرض المقام عليها المقبرة فيما فر 3 آخرين هاربين.

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