شخص يهدم قبرًا وينبش رفات موتى في الدقهلية

الدقهلية -رامي محمود:

شهدت قرية ديبو عوام التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، واقعة مؤسفة، إذ أقدم أحد الأشخاص على هدم ونبش قبر بداخله رفات 3 من عائلة واحدة وذلك لوجود خلافات حول ملكية الأرض المقام عليها المقابر.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية ببلاغ من أهالي قرية ديبو عوام للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة بهدم مقابر بداخلها رفات موتى داخل القرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، إلى مكان البلاغ بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث وبالفحص تبين وجود أعمال هدم ونبش قبر بداخله رفات ثلاث موتى من عائلة واحدة.

وتبين قيام أحد الأشخاص في القرية باستخدام لودر وهدم المقابر وبداخلها رفات الموتى وذلك لوجود خلافات فيما بين أسرة المتوفين و مرتكب الواقعة حول ملكية الأرض المقام عليها المقابر.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5138 لسنة 2025 والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات .