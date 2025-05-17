كانت رجعة من الغيط.. وفاة سيدة في القليوبية بعد سقوط نخلة عليها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت ربة منزل ستينية مصرعها في قرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء عودتها من حقلها وسط الأراضي الزراعية. وبسبب شدة الرياح، سقطت نخلة بشكل مفاجئ عليها، مما أدى إلى وفاتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى شبين القناطر العام باستقبالها جثة، "عزة حسين النجار" 60 عاما إثر سقوط نخلة عليها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين أن الواقعة حدثت بسبب شدة الرياح التي تسببت في سقوط النخلة على المجني عليها، ووفاتها في الحال وكسر السيارة الصاج التي كانت تستقلها لنصفين، و تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.