الغربية - مروة شاهين:

"أنا جاهل ومش متعلم"... بتلك الكلمات بدأ حمادة عزو، بائع الفاكهة بمدينة كفر الزيات وأحد أقدم مشجعي نادي مالية كفر الزيات، حديثه لـ "مصراوي"، كاشفًا عن سر احتفاله الجنوني بخلع ملابسه والرقص في المدرجات عقب فوز فريقه بخمسة أهداف.

وأوضح "عزو"، الذي يشجع النادي منذ 30 عامًا، أن الفريق قدم له يد العون في وقت سابق لإجراء عملية جراحية، معتبرًا ذلك سببًا إضافيًا لتعلقه وحبه الشديد للنادي.

وعن واقعة الاحتفال، قال "حمادة": "أنا محستش بنفسي، وكنت برقص على سبيل الفرحة وحب النادي. لم أتوقع فوز الفريق وفوجئت بالخمسة أهداف".

وأضاف أنه لم يدرك حجم ما فعله إلا بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص به على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب له في "مشاكل أسرية بين أولاده"، معربًا عن أسفه قائلًا: "أنا بتأسف للناس وحقكم عليا".

وكشف "عزو" عن إصراره على حضور المباراة رغم معاناته من وعكة صحية، خاصة بعد انتشار شائعات عن نية فريق المالية الانسحاب لصالح فريق تلا.

وأشار إلى أنه ظل صامتًا طوال المباراة، لكن مع إحراز فريقه الهدف الثالث، لم يتمالك أعصابه بعد تيقنه من كذب تلك الشائعة، مما دفعه للاحتفال بتلك الطريقة العفوية.

من جانبه، وصف جمال حمدون، أحد أصدقاء حمادة وأحد مشجعي نادي مالية كفر الزيات، ما حدث بأنه "تصرف عفوي من أقدم مشجع للنادي".

وأكد لـ "مصراوي" أن جماهير النادي قامت بمؤازرة "عزو" وتقديم الدعم النفسي له بعد تعرضه لمشاكل أسرية بسبب الواقعة، معتبرًا أن ما فعله "شيء مألوف في الملاعب" ولا يستدعي الهجوم الذي تعرض له.

واختتم "حمدون" وصفه لصديقه قائلًا: "حمادة طيب وعلى الفطرة".