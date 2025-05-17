وكيل صحة الشرقية يشدد: "البنج ضروري في وحدة طب أسرة العدوة"

الشرقية- ياسمين عزت:

أجرى الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة ميدانية لوحدة طب الأسرة بقرية العدوة التابعة للإدارة الصحية بههيا، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك برفقة الدكتور فادي جلال، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وتفقد وكيل الوزارة العيادات التخصصية بالوحدة، ومنها عيادة النساء والسونار، حيث اطلع على سجلات التردد التي أوضحت استقبال العيادات لنحو 50 مريضاً يومياً. كما تفقد عيادة طب الأسنان، واطمأن على توافر البنج والمستلزمات الطبية، مشدداً على ضرورة تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتابع جميعة، عمل الفرق الطبية المنفذة للمبادرات الرئاسية، ومنها دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وصحة الأم والجنين، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، وكذلك متابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حيث تأكد من توافر المستلزمات اللازمة لتنفيذ تلك المبادرات بكفاءة.

كما راجع وكيل الوزارة أداء فرق التطعيمات الروتينية، وسلامة سلسلة التبريد، وتخزين الطعوم في درجات الحرارة المناسبة، إلى جانب تفقده لصيدلية الوحدة، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات، وتصنيفها وفقاً لمعايير الجودة، ومراجعة الأدوية المحفوظة بثلاجة الصيدلية.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور هاني جميعة خدمات تنظيم الأسرة، وتأكد من توافر الوسائل المختلفة وتوثيق البيانات بالسجلات، بالإضافة إلى تفقد خدمات الشباب والمراهقين، ورعاية الأمومة والطفولة، ومتابعة الحوامل، وتسجيل المواليد والوفيات إلكترونياً، وكذلك مراجعة جاهزية عيادة الطوارئ من حيث التجهيزات والمستلزمات.

تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز كفاءة وحدات الرعاية الصحية الأولية وضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.