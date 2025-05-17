إغماءات بين الطالبات وإلغاء الامتحان.. ماذا جرى بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا؟

الغربية - مروة شاهين:



شهدت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، اليوم السبت، تعرّض 22 طالبة لحالات إغماء متفرقة أثناء خوض امتحان ألعاب القوى، نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتزاحم الطالبات في ساحة الانتظار تحت أشعة الشمس الحارقة.

وقالت إحدى الطالبات إن الطالبات انتظرن منذ الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا دون توفير مظلات أو أماكن مظللة، ما تسبب في سقوط عدد كبير منهن وسط حالة من الهلع داخل الكلية، قبل أن يتم نقلهن إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما تقرر إلغاء الامتحان في اللحظة الأخيرة.

من جانبه، قرر الدكتور هاني سعيد، عميد كلية التربية الرياضية، تأجيل الامتحان بشكل فوري إلى يوم 19 مايو الجاري، وفتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن حياة الطلاب وسلامتهم "خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف".

وأضاف في تصريح خاص: "لن نسمح بتكرار ما حدث، وسيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير مظلات ومبردات في أماكن الامتحانات، إلى جانب تعديل توقيت بعض الاختبارات لتفادي ذروة الحرارة خلال الأيام القادمة"، مشيرًا إلى أن جميع الطالبات المصابات في حالة مستقرة.

وأكد "سعيد" أن الكلية ملتزمة بتوفير بيئة آمنة للطلاب، وتوفير سبل الراحة لهم في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.