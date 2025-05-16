بالصور- انهيار جزئي لعقار قديم في وادي القمر بالإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق في منطقة وادي القمر بحي العجمي غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من عقار بجوار مركز الشباب بوادي القمر، وانتقل مسئولي الحي والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، خالي من السكان، وانهيار أجزاء من الأسقف وجدران العقار، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

ووفقًا لحي العجمي، العقار صادر له قرار هدم وجارى إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط وذلك حفاظًا على سلامة المارة.