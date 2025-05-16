لعبت وهي مصابة بالصليبي وابنة روائي شهير.. من هي فرح الشاذلي حارسة يد الأهلي؟



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت أجهزة الرقابة الصحية بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لمراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة.

وقال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه بالتنسيق مع الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية تم تنفيذ حملة مكبرة تحت إشراف الدكتور بكري سعيد مدير الإدارة الصحية ببنها.

أسفرت الحملة عن ضبط حوالي 7 أطنان عبارة عن 2 طن مانجو و2 طن فراولة تظهر عليها علامات تلف، و2 طن عصائر وطن آيس كريم يتم كتابة عنوان وهمي مخالف لموقع المكان وإضافة ألوان صناعية غير مصرح بإضافتها.

وأضاف أنه جرى التحفظ على المضبوطات وسحب عينات عشوائية وإرسالها إلى معامل بنها للقيام بإجراءات الفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأنه جارً العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

كما جرى تحرير محضر لعدم استيفاء المحل للشروط الصحية، وتحرير محضر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض الجلدية والمعدية.