غرق طالب إعدادي في نهر النيل بقنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثمان طالب بالصف الثالث الإعدادي بعد غرقه في نهر النيل بمدينة نقادة، غربي محافظة قنا، عقب سقوطه أثناء عبوره ماسورة مائية.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن قنا قد تلقت بلاغًا بغرق طالب يُدعى أحمد. م، يبلغ من العمر 15 عامًا، من قرية كوم بلال، داخل مجرى النيل، أثناء مروره فوق ماسورة مائية، ما أدى إلى سقوطه وفقدانه.

وبعد جهود استمرت عدة ساعات من قوات الإنقاذ النهري بمساعدة عدد من الصيادين، جرى العثور على جثمان الطالب، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى طوخ، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.