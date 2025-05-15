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توريد أكثر من 113 ألف طن قمح إلى صوامع أسيوط -صور

12:19 م الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    توريد قمح
  • عرض 10 صورة
    توريد قمح
  • عرض 10 صورة
    توريد قمح
  • عرض 10 صورة
    توريد قمح
  • عرض 10 صورة
    توريد قمح
  • عرض 10 صورة
    توريد قمح
  • عرض 10 صورة
    توريد قمح
  • عرض 10 صورة
    توريد قمح
  • عرض 10 صورة
    توريد قمح
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أسيوط ـ محمود عجمي:


أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغ نحو 113 ألفًا و 785 طنًا، تم استلامها عبر 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية نحو 160 ألف طن.

وأوضح المحافظ أن المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم بلغت 188 ألفًا و149 فدانًا، تم حصاد نحو 157 ألف فدان منها حتى الآن، فيما تتواصل أعمال الحصاد والتوريد بكفاءة وانتظام في مختلف المناطق.

وأكد اللواء أبو النصر أن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح موسم التوريد، من خلال تجهيز مواقع الاستلام وتقديم التسهيلات والدعم اللازم للمزارعين، مشددًا على أن عمليات الاستلام تتم وفقًا للضوابط والمعايير التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع الالتزام بضمان جودة المحصول وتيسير الإجراءات، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار المحافظ إلى التنسيق المستمر بين مديرية التموين، برئاسة الأستاذ خالد محمد، ومديرية الزراعة، برئاسة المهندس خميس محمد علي، لتقديم الدعم الكامل للمزارعين، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة ميدانية لضمان انتظام عمليات التوريد وحل أي مشكلات قد تطرأ، مؤكدًا أن صرف مستحقات الموردين يتم خلال 48 ساعة كحد أقصى.ودعا محافظ أسيوط جميع المزارعين إلى مواصلة توريد محصول القمح إلى المواقع المعتمدة، للاستفادة من السعر المجزي والخدمات المقدمة،.

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توريد قمح القمح أسيوط
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