استعدادًا لموسم الصيف.. الانتهاء من أعمال تخطيط كوبري سيدي جابر بكورنيش الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن إنهاء قسم التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية، أعمال تخطيط كوبري سيدي جابر بطريق الكورنيش بحي شرق، استعدادًا لموسم الصيف.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بإظهار خطوط مسارات السيارات والتي تسهم بدورها في تقليل الحوادث وتسهيل الحركة المرورية بالطرق الرئيسية.

يشار إلى أنه جرى الانتهاء مسبقاً من تخطيط الاتجاهين البحري والقبلي بالكامل بداية من دوران المحروسة وحتى دوران ستانلي، فضلًا عن تخطيط 3 إشارات عبور مشاة.