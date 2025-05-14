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300 ألف طن قمح تدخل صوامع المنيا منذ بدء التوريد

05:08 م الأربعاء 14 مايو 2025
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    توريد القمح لصوامع المنيا
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    توريد القمح لصوامع المنيا
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المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، استقبال شون وصوامع المحافظة لنحو 299 ألفاً و42 طناً و343 كيلوجراماً من محصول القمح المحلي لموسم توريد 2025، منذ بدء أعمال التوريد من خلال 42 موقع تجميع وتخزين.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لضمان تحقيق المستهدف الاستراتيجي من المحصول، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، مشددًا على متابعة منظومة التوريد ميدانياً، والتدخل الفوري لإزالة أية معوقات تواجه المزارعين، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، لمتابعة أعمال التسليم بدقة، وضمان سلامة عمليات التخزين داخل الشون والصوامع.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة من التموين والجهات المختصة لفحص وتقييم الأقماح الموردة بدقة، وفقاً للمعايير المعتمدة، مع إعداد تقارير يومية لمتابعة حركة التوريد بمختلف المواقع، لضمان انتظام العملية وتحقيق المستهدف.

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