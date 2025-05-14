مصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعي بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

شهدت عزبة ميت هاشم التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، مصرع طفل في العقد الأول من العمر أسفل عجلات جرار زراعي.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعي في أحد شوارع عزبة ميت هاشم بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين وفاة أن طفل يدعى " محمد.ا.ع" في العقد الأول من العمر، حال لهوه وتشبت في جرار زراعي مار بعزبة هاشم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي، تحت تصرف النيابة العامة.