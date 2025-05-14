السفير الأرجنتيني يبدي إعجابه بالمواقع الأثرية في الأقصر: من أجمل الأماكن بالعالم

الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، السيد أوليجر فيديريكو مارتينسن، سفير جمهورية الأرجنتين بالقاهرة، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأعرب السفير الأرجنتيني خلال اللقاء عن إعجابه بالحضارة المصرية والمواقع الأثرية الفريدة في محافظة الأقصر، مشيرًا إلى أنها من أجمل الأماكن على مستوى العالم.

كما أكد على إشادة حكومة بلاده بحسن معاملة السياح الأرجنتينيين في مصر، موجّهًا الشكر لمحافظ الأقصر على دعم وتسهيل عمل البعثة الأثرية الأرجنتينية العاملة بمنطقة آثار البر الغربي.

وأشاد السفير بجودة شبكة الطرق من القاهرة إلى الأقصر، والتي مكنته من السفر برًا والاستمتاع بالحياة الريفية والمناظر الطبيعية المصرية.

كما أثنى على التطور الملحوظ في البنية التحتية والطرق والكباري بالعاصمة القاهرة، في ظل القيادة السياسية الحالية.

من جانبه، رحب محافظ الأقصر بالسفير الأرجنتيني، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر والأرجنتين والتي تعود إلى عام 1947.

واستعرض محافظ الأقصر خلال اللقاء أهم المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة في قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين القادمين من الأرجنتين لزيارة الأقصر.

وفي ختام اللقاء، أعلن المحافظ عن اعتزامه استقبال البعثة الأثرية الأرجنتينية الجديدة في يناير المقبل، في إطار دعم الجهود المشتركة في مجال العمل الأثري.