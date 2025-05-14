بالصور- حريق في مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق، منذ قليل، بمصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بمحافظة سوهاج، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي المصنع، دون خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في مصنع الهدرجة دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

انتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط قسم شرطة ثان سوهاج، وسيارات الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، ومسئولي حي شرق سوهاج، وسيارات الإسعاف.

وتبين من التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير مباحث المديرية نشوب حريق محدود في مخلفات مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج.

سيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي المصنع، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.