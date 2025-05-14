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مصرع سائق فى انقلاب جرار على طريق أسيوط الزراعي

11:59 ص الأربعاء 14 مايو 2025

انقلاب جرار زراعي

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أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي سائق مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب جرار زراعي على الطريق السريع "ديروط – أسيوط"، أمام قرية بني مجد التابعة لمركز منفلوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة. وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة منفلوط، يرافقها سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة "محمد ح. م. ع"، 45 عامًا، من قرية كمبوها، متأثرًا بإصابته جراء انقلاب الجرار الزراعي، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم الدفع بلودر لرفع الجرار من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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انقلاب جرار طريق أسيوط الزراعي مصرع سائق
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