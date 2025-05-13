"امتطت جواد النصح وسلطت لسانها".. حيثيات حكم التأديبية في قضية طبيبة كفر الدوار

البحيرة - أحمد نصرة:

أودعت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة حيثيات الحكم في قضية الطبيبة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا بطبيبة كفر الدوار، التي عاقبتها فيها بالإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر كاملًا، بتهمة إفشاء أسرار المرضى.

وجاء في حيثيات المحكمة: "إنه لما كان ذلك، وكان من المقرر دستورًا وقانونًا أن لكل مواطن حرية الرأي والحق في التعبير، سواء بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ولكن شريطة ألا يتعدى هذا الحق حرية غيره، وبما لا يكون هذا الرأي الذي يُعبَّر عنه منطويًا على إهانة أو تجريح أو سب أو قذف لغيره، لأن لكل حرية التزامًا يقابلها، فضلًا عن أن هذا الحق يعد مقررًا أيضًا للموظف العام في نطاق الوظيفة العامة، لا سيما في الوقت الحالي الذي أضحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا من الحياة اليومية، فله أن يُعبر عما يدور في خلده وما يجيش بخاطره وما يتعرض له من مواقف في نطاق وظيفته، طالما لا تمس سمعة أي من رؤسائه أو زملائه أو المتعاملين معه من الجمهور، ولا تتصل بأسرار الوظيفة، إذ ذلك هو التطبيق السليم والصحيح لممارسة هذه الحرية المصونة دستوريًا".

وأضافت حيثيات الحكم: "ومتى كان ما تقدم، فإنه يكون قد تبين للمحكمة أن وسام شعيب - طبيبة كفر الدوار - قد امتطت جواد النصح، مطلقة لنفسها العنان، مسلطة لسانها على البعض في العديد من الوقائع والمواقف التي ذكرتها بالفيديو الذي نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتنصِّب نفسها مدافعًا ومحاربًا عن المجتمع وما يعيشه من حالات ووقائع فردية لا يصح التعميم فيها، ولا تمثل المجتمع المصري".

وأكملت حيثيات الحكم: "إن ذلك هو ما شكل تقليلًا واحتقارًا لبعض الناس تارة، وتارة أخرى ذكرت فيه ألفاظًا وعبارات تخالف الآداب العامة والتقاليد الاجتماعية، وبما لا يليق أن يُلقى على المسامع، غير عابئة ولا مكترثة بخطورة ما صرحت به وأثره على السلم والأمن الاجتماعي، إذ يُفترض في وسام شعيب، لما تحصلت عليه من مستوى تعليم عالٍ، وما لها من مكانة عالية ومركز مرموق في المجتمع، أن تكون قدوة لبني وطنها، وألا تذكر ما ذكرته من مواقف وكلمات وعبارات خادشة للحياء العام، بل كان عليها أن تتخذ وتظهر بالأسلوب الذي يليق بمركزها الاجتماعي والعلمي وبالوظيفة التي تشغلها، وكان عليها أن تتخذ كل الطرق القانونية والشرعية لمحاولة إصلاح ما تدعي وجوده من نقص أو مخالفات في المجتمع بصفة عامة أو مكان عملها بصفة خاصة".

وبيّنت الحيثيات: "فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بمجازاة المحالة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا بطبيبة كفر الدوار، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال فترة الوقف".

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