"حاولت ركوب الترند".. النيابة الإدارية ترد على دفاع الطبيبة وسام شعيب

البحيرة - أحمد نصرة:

رد ممثل النيابة الإدارية، على دفاع الطبيبة وسام شعيب خلال جلسة محاكمتها اليوم الأحد، أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة.

وقال ممثل النيابة إن الطبيبة "حاولت ركوب الترند" وتحقيق مكاسب شخصية وليس، كما ذكر الدفاع أنها حاولت إبلاغ الجهات المسؤولة بتلك الحالات التي تحدثت عنها، لأنها إن كانت تريد الإبلاغ عن تلك الحالات فهناك طرق وإجراءات رسمية لذلك بعيدا عن الإنترنت.

وواجه ممثل النيابة الدفاع بأنه يحاول إطالة أمد المحاكمة بغير فائدة من خلال طعنه بالتزوير في توقيع مدير العلاج الحر، لأنه مجرد فرد واحد ضمن لجنة من رؤساء الأقسام الآخرين أجرت المعاينة، بل أن الطبيبة ذاتها أقرت بأنها عملت في تلك الأماكن".

وقال ممثل النيابة، :"إن الطبيبة سبت الشعب المصري بالكامل عندما قالت روحوا اعملوا تحليل دي إن إيه لولادكم، فهل هي طلعت عملت تحليل دي إن إيه أولادها هي كمان تنفيذا لنصيحتها لبقية الشعب المصري".

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