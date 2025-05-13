بسبب أولوية المرور.. مقتل شاب طعنا في مشاجرة بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه طعنا على يد آخر في مشاجرة بسبب أولوية المرور، بمنطقة منشية عبدالمنعم رياض بمدينة شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة إلي مستشفي ناصر العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وسقوط شاب جثة هامدة.

كشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، حدوث مشادة كلامية بين المجني ويدعى "أحمد.ع" سائق توك توك، وشاب آخر يدعى "مراد" أثناء قيادته دراجة نارية موتسيكل، بسبب أولوية المرور بمنطقة منشية عبدالمنعم رياض دائرة القسم، قام على إثرها الأخير بطعن الأول بسلاح أبيض مما أودي بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد مصطفى الحصري والنقيب أحمد خليل معاوني رئيس المباحث جرى ضبط المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.