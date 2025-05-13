DNA لرفات القتيل وتجديد حبس.. تطورات جديدة في جريمة شقة محرم بك بالإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

أمر قاضي التجديد الوقتى بمحكمة جنح محرم بك بالإسكندرية بتجديد حبس المتهم الأول في واقعة مقتل موظف على يد زوجته وابنيها ودفن جثته في شقة مستأجرة والمعروفة بـ"جريمة شقة محرم بك".

وقرر المستشار محمود الشيخ، رئيس نيابة محرم بك، استعجال تقرير ونتيجة تحليل البصمة الوراثية DNA الخاص برفات القتيل المستخرجة من أرضية الشقة مسرح الجريمة.

وشملت قرارات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 3277/2025 إداري قسم شرطة محرم بك الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية عن شهادة ميلاد المذكور، للتأكد من تاريخ ميلاده، وبيان ما إذا كان يبلغ من العمر 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة من عدمه.

كان قسم شرطة محرم بك تلقى بلاغًا من فتاة تدعى "نيرة"، 12 عامًا، تتهم فيه والدتها "ال.هـ.ج"- توفيت قبل عام- وشقيقها من الأم وهما "ع.س.م" و"أ.س.م" بقتل والدتها طعنًا بسكين وإخفاء جثته بدفنها في أرضية الشقة قبل 8 سنوات.

ووفقًا للبلاغ، اشتراك المتهمين الثلاثة الأم وابنيها من زوجها الأول بقتل المجني عليه طعنًا بسكين خلال مشاجرة بينهما قبل نحو 8 سنوات، وإخفاء جثته بدفنها في شقة مستأجرة بمنطقة محرم بك.

ألقي القبض على المتهمين فيما تبين أن الأم توفيت قبل نحو عام، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

ـــــــــــ

اقرأ أيضًا:

صمت 8 سنوات.. تفاصيل صادمة في جريمة قتل مدفونة داخل "شقة محرم بك" بالإسكندرية

مفاجأة في جريمة "شقة محرم بك".. وفاة المتهمة بقتل زوجها قبل كشف الواقعة بعام

تركوا الجثة للسكان الجدد.. ماذا حدث في شقة محرم بك بالإسكندرية؟ | القصة الكاملة