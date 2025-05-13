"انقسم نصين".. اللقطات الأولى عقب اصطدام قطار بجرار زراعي في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو التقطه أحد شهود العيان عقب لحظات من وقوع حادث اصطدام قطار بجرار زراعي.

وأظهر المقطع الجرار وقد انقسم لنصفين بينما تناثرت بعض الأجزاء الصغيرة الأخرى بمحيط موقع الحادث، والذي أسفر عن وفاة سائق الجرار.

كان سائق لقي مصرعه، متأثرًا بإصابته، إثر اصطدام قطار ركاب بجرار زراعي، اليوم الثلاثاء، أعلى مزلقان كفر مساعد، بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين قطار وجرار زراعي عند مزلقان كفر مساعد، ووجود حالة وفاة، وتوقف حركة القطارات لبعض الوقت.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ،وتبين وفاة قائد الجرار الزراعي محمد عادل ماضي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود، تحت تصرف النيابة العامة.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأزيلت آثار الحادث، وانتظمت حركة القطارات.

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