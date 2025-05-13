إعلان

اصطدام قطار بجرار زراعي أعلى مزلقان في البحيرة- صور وفيديو

08:18 ص الثلاثاء 13 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اصطدام قطار بجرار زراعي
  • عرض 5 صورة
    اصطدام قطار بجرار زراعي
  • عرض 5 صورة
    اصطدام قطار بجرار زراعي
  • عرض 5 صورة
    IMG_٢٠٢٥٠٥١٣_٠٧٤٥٣٥
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

اصطدم قطار ركاب بجرار زراعي، اليوم الثلاثاء، أثناء عبوره مزلقان كفر مساعد، بمركز إيتاي البارود،بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار وجرار زراعي أمام مزلقان كفر مساعد، وتوقف حركة القطارات.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار إزالة آثار الحادث، وانتظام حركة القطارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اصطدام قطار بجرار زراعي قطار اصطدام قطار سكك حديد مصر البحيرة حركة القطارات أمن البحيرة النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان