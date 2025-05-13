اصطدام قطار بجرار زراعي أعلى مزلقان في البحيرة- صور وفيديو

البحيرة - أحمد نصرة:

اصطدم قطار ركاب بجرار زراعي، اليوم الثلاثاء، أثناء عبوره مزلقان كفر مساعد، بمركز إيتاي البارود،بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار وجرار زراعي أمام مزلقان كفر مساعد، وتوقف حركة القطارات.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار إزالة آثار الحادث، وانتظام حركة القطارات.