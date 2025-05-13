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مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في الخصوص

11:19 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

جثة ارشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة الخصوص، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

البداية عندما شهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، حيث لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع من أحد العقارات السكنية، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بسقوط طفلة من ارتفاع كبير بمنطقة الخصوص، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص المبدئي، تبيّن أن الطفلة فقدت توازنها وسقطت من الطابق الرابع، مما أسفر عن وفاتها في نفس اللحظة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية استجواب شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف ملابساته بدقة.

كما جرى إخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصرع طفلة سقوط من الطابق الرابع القليوبية
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