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طلاب بنها يزورون مجلس النواب لتعزيز الوعي السياسي (صور)

06:27 م الإثنين 12 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    طلاب جامعة بنها زيارة إلى مجلس النواب
  • عرض 4 صورة
    طلاب جامعة بنها زيارة إلى مجلس النواب
  • عرض 4 صورة
    طلاب جامعة بنها زيارة إلى مجلس النواب
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القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

نظّم وفد من طلاب جامعة بنها زيارة إلى مجلس النواب المصري، في إطار برنامج يهدف إلى رفع الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي، بحضور النائبة أميرة العادلي، والدكتور خالد عيسوي منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة تهاني رشدي من كلية الزراعة.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي ضمن جهود الجامعة لتعريف الطلاب بالدور التشريعي والرقابي للمجلس، وتطوير قدراتهم القيادية من خلال محاكاة التجربة البرلمانية. وأضاف أن الجامعة سبق أن نظّمت نموذج محاكاة لمجلس النواب تضمن مناقشة طلبات إحاطة وهمية وجهها "نواب النموذج" إلى وزراء الزراعة، والتضامن، والشباب، والإسكان، بهدف تدريب الطلاب على ممارسة العمل البرلماني.

وشملت الزيارة جولة تعريفية داخل مجلس النواب، تضمنت البهو الفرعوني، المتحف، والمكتبة البرلمانية، حيث استمع الطلاب إلى شرح مفصل عن تاريخ الحياة النيابية في مصر.

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