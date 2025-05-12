انقطاع مياه الشرب غدًا عن هذه المناطق فى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، انقطاع مياه الشرب غدًا الثلاثاء ، عن مجلسي قريتي الطود ودست الأشراف بمركز كوم حمادة، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا من نفس اليوم.



وأوضحت الشركة أن الانقطاع نتيجة تنفيذ أعمال الصيانة بخط الطرد قطر 630مم بمحطة مياه كوم حمادة، وأهابت بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدةً أن فرق الصيانة والطوارئ تعمل على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء من الصيانة.

كما ناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات وغيرهم من الجهات الحيوية، توفير احتياجاتهم الضرورية من المياه خلال فترة الانقطاع، مع متابعة التحديثات التي تنشرها الشركة عبر وسائل الإعلام الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة، وفي حالة الحاجة طالبت بالاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي للحصول على الدعم اللازم.