سقطت بهم سقالة.. إصابة عاملي بناء فى الغربية

الغربية- مروة شاهين:

أصيب عاملين بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، أحدهما في حالة صحية خطيرة، إثر سقوط سقالة من الطابق الثالث، حال عملهما، بواجهة أحد المنازل بقرية نواج التابعة لمركز ومدينة طنطا محافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا يفيد بورود بلاغ، بسقوط عاملين من أعلي سقالة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين، إصابة: "أيمن إبراهيم" ويبلغ من العمر 45 عاماً، و "رضا محمد" ويبلغ من العمر 50 عاما، مقيمين بقرية نواج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.