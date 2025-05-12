بعد ظهوره فى دهب.. ماذا تعرف عن القرش الحوتي؟ -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال مصدر مسئول بمحميات جنوب سيناء، إن سمكة القرش التي ظهرت بمنطقة اللاجونا بمدينة دهب يطلق عليها "القرش الحوتي"، وهذا النوع من أسماك القرش لا يشكل أي خطورة على الإنسان كونه من الأسماك الغير مسننة، ويعتمد في غذائه على تصفية المياه من الكائنات البحرية صغيرة الحجم، مشيرًا إلى أنه يعد من أكبر أنواع الأسماك بالبحر من حيث الحجم، إذ يبلغ طوله نحو 18 متر.

وأوضح المصدر، أنه لابد أن يتعامل الإنسان مع هذه النوع من أسماك القرش بحذر وبطريقة منضبطة، ويجري التنبيه على الصيادين والغواصين بعدم لمسه، أو الاقتراب منه، والحفاظ على ترك مسافة ل تقل عن 10 أمتار بينهم ويبن القرش الحوتي.

وأكد أن رصده في دهب طبيعي جدًا في مثل هذا التوقيت، كونه يعد من الأسماك المهاجرة التي تتحرك مئات الكيلومترات بحثًا عن الطعام والتزاوج، ومعروف أنه يعيش في البحر الأحمر ويتحرك في خليج العقبة في موسم الهجرة فقط وسرعان ما يعود مرة أخرى لموطنه، مشيرًا إلى أنه في جرى رصد هذا النوع من القرش على العديد من الشواطئ في مصر بشكل دوري على مدار سنوات عدة، ولم يحدث في التاريخ أنه أذى أي إنسان بشكل من الأشكال.

وأضاف أن القرش الحوتي يعد من أهم مكونات السلسلة الغذائية في البحر التي تتغذى على الهائمات "كائنات دقيقة"، والتغذية على الهائمات تعد أحد أهم العمليات المرتبطة بانتظام واستقرار النظم البيئية.

وأثار ظهور سمكة قرش على شاطئ اللاجونا مدينة دهب حالة من الذعر بين المواطنين والزائرين.

وقال مصدر مسئول بمدينة دهب، إن سمكة القرش الذي ظهرت تسمى "ويل شارك"، وهذا النوع صديق الإنسان، ولا يوجد أي خطورة منه، وأنه ظهر على شواطئ منطقة اللاجونا، واعتاد الغواصين على رؤيته تحت الماء.

وأكد أنه لم يجري غلق أي من الشواطئ المدينة، وجميعها مفتوحة للسائحين والزائرين، ويمارسون فيها كافة الأنشطة السياحية، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة أصدرت بيانا وتعليمات وتحذيرات للتعامل مع القرش في البحر الأحمر، وذلك بسبب زيادة الزوار خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن وزارة البيئة أكدت في البيان الذي جرى توزيعه على المنشآت الفندقية ومراكز الغوص، بالقيام بعدة إجراءات ملزمة لإدارة الشواطئ والفنادق والمصطافين ومشغلي السفن السياحية .

وقال أحد الغطاسين بمدينة دهب، إن سمكة القرش التي ظهرت من النوع المسالم ، ومن فصيلة القرش الحوتي صديق الغطاسين والسائحين أيضًا، ولم يسبق أن هاجم أحد من قبل، طالما لم يتعرض للإيذاء.

وأكد أن ظهور سمك القرش في البحر الأحمر طبيعي، ويعد القرش مصدر دخل للسياحة وخاصة سياحة الغطس، مؤكدًا أنه يوجد قوانين دولية لحماية القرش وعدم صيده، وهناك عدة دول وقعت على ذلك ومن بين هذه الدول مصر.