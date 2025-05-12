وكيل الطب الوقائي بالدقهلية يتفقد جاهزية العيادة الخارجية بمنطقة الشيخ زايد فى جمصة -صور

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، أعمال تجهيز العيادة الخارجية الجديدة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة، في إطار جهود الدولة لتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

كان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، قد وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة.بإنشاء عيادة خارجية استجابة لاحتياجات أهالي المنطقة، وسعيًا لتقريب الخدمة الطبية من المواطنين، خاصة في المناطق العمرانية الجديدة.

وكشف وكيل الطب الوقائى أنه جرى تخصيص مقراً مؤقتا للعيادة الخارجية بمجمع الخدمات بمدينة الشيخ زايد ، لحين الانتهاء من إنشاء الوحدة الصحية الدائمة بالمنطقة, يضم ثلاث غرف رئيسية: عيادة كشف، معمل تحاليل، وصيدلية، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي .

فيما أوضح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن افتتاح هذه العيادة يأتي ضمن خطة موسعة لمديرية الصحة لرفع كفاءة الخدمات الصحية في نطاق المحافظة، وخاصة في المناطق العمرانية الجديدة لافتاً إلى أن الشيخ زايد تعد من المناطق الواعدة التي تشهد نمواً سكانياً وعمرانياً ملحوظاً، مما يتطلب توفير بنية تحتية صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن المديرية تتابع عن كثب مراحل الإعداد والتشغيل، حرصًا على توفير خدمات طبية آمنة وسريعة، مؤكدًا أن العمل يجري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان انتظام الخدمة فور بدء التشغيل.