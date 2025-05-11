بسبب التكييف.. اشتعال حريق في مسجد بتلا المنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

اندلع حريق في مسجد "الشيخ محمود الشنواني" في مدينة تلا بمحافظة المنوفية مساء اليوم الأحد.

وانتقل وحيد عبد ربه، رئيس مركز ومدينة تلا إلى موقع الحريق، وتبين أن السبب يرجع إلى ماس كهربائي في "المكيف" أشعل النيران في مكونات المسجد.

وقال "عبد ربه"، عبر بيان على صفحة رئاسة المدينة بفيسبوك، إنه فور ورود بلاغ بنشوب حريق في عقار النساجون الشرقيون، نُسق مع الجهات المختصة ونجحت الحماية المدنية في إخماد الحريق في شارع عمر الأشقر أمام مبنى المطافئ.

ولفت إلى أن العقار مكون من 6 طوابق، والحريق كان في المسجد بالبدروم بجهاز التكييف، جراء ماس كهربائي نتج عنه خسائر في المسقط الخلفي بالسباكة كاملة.

وعلى الفور تم الاتصال بطوارئ الغاز وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء، ونجحوا في فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن العقار، وأخمدوا الحريق، ولا يوجد أي خطر، مؤكدًا أن الخسائر اقتصرت على سجاد المسجد فقط ولا توجد خسائر بالأرواح.