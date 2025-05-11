على مساحة 250 مترًا مربعًا.. اندلاع حريق بمخزن خردة في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت

اندلع حريق في مخزن خردة بمنطقة أبو سمران التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

وقد دفع مرفق الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث تحسبًا لوقوع إصابات.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق في مخزن خردة تبلغ مساحته نحو 250 مترًا مربعًا.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق لمباشرة عمليات الإطفاء واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولم يسبب الحادث وقوع إصابات بين العمال أو المواطنين المجاورين لموقع الحريق.