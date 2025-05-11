ظهور القرش الحوتي في شواطئ دهب

جنوب سيناء – رضا السيد:

أثار ظهور سمكة قرش على أحد شاطئ اللاجونا بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، حالة من الزعر بين السائحين والزائرين، قبل أن تؤكد السلطات المحلية والمتخصصون أن هذا النوع يُعد من الأسماك المسالمة وغير المؤذية للبشر.

أوضح مصدر مسؤول أن السمكة التي ظهرت تُعرف باسم "ويل شارك" أو القرش الحوتي، وهو من الكائنات البحرية المسالمة التي لا تمثل خطرًا على السائحين أو الغواصين، بل يُعد ظهوره من الظواهر الطبيعية المتكررة في مياه البحر الأحمر، ويُعرف عنه تفاعله الإيجابي مع البشر دون تسجيل أي حوادث سابقة للهجوم.

وأشار المصدر إلى أن الشواطئ في مدينة دهب لا تزال مفتوحة بشكل طبيعي أمام الزوار، مع استمرار الأنشطة السياحية والبحرية كالمعتاد، موضحًا أن وزارة البيئة أصدرت تعليمات احترازية تتعلق بكيفية التعامل مع الكائنات البحرية، خاصة خلال ذروة الموسم السياحي.

بدوره، أوضح أحد الغواصين في دهب أن القرش الحوتي يُعد "صديقًا للغطاسين" ويُدرج ضمن الكائنات المحمية دوليًا، حيث يُمنع صيده أو إيذاؤه بموجب اتفاقيات دولية موقعة من مصر وعدة دول، مشيرًا إلى أن ظهوره يعزز من مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية لعشاق الغوص والحياة البحرية.