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طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد

04:47 م الأحد 11 مايو 2025

شواطئ بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، عن إجراء مزايدات علنية لتأجير 3 شواطئ بأحياء العجمي والجمرك، وذلك بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدات هي "بليس 2 المميز، أبو تلات 2 المميز بحي العجمي"، شاطئ أبو العباس بحي الجمرك".

وتجرى المزايدات يوم الاثنين 19 مايو الجاري لشاطئ بليس، ويوم الخميس 22 مايو لشاطئي أبو العباس "الخدمة لمن يطلبها"، و"أبو تلات المميز" بنطاق حي العجمي.

وأوضح البيان أن المزايدات تجرى وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، فيما تتراوح قيمة كراسة الشروط بين 400 إلى 700 جنيه، ويمكن الاطلاع عليها على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

ويبلغ قيمة التأمين المؤقت للمزاد لشاطئ بليس المميز 500 ألف جنيه، وأبو العباس 300 ألف جنيه، وأبو تلات 2 المميز 150 ألف جنيه.

وأضاف البيان أن التأمين المؤقت الخاص بكل عملية يسدد طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية، ويسدد التأمين النهائي بنسبة 10 % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات لكل مزايدة.

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