حملة للكشف عن تعاطي المخدرات والمخالفات المرورية في الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

شنت إدارة مرور الدقهلية بقيادة العميد دكتور حاتم طه، مدير الإدارة والمقدم دكتور محمود اللوزي، رئيس مباحث المرور، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بقيادة العميد عمر عبدالمتعال، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، حملة مكبرة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية في شارع المشاية بمدينة المنصورة .

وقال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة و صلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، قامت لجنة مكبرة، بشن حملة شملت تحليل مخدرات مفاجئ والتفتيش على المخالفات المرورية، والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة، وذلك بشارع المشاية بمدينة المنصورة، شارك فيها إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصحة ممثلة في المعامل المشتركة قسم معمل المخدرات.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد عمل التحليل لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم حفاظا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات، كذلك تم التفتيش من قبل إدارة المرور على سائقي السيارات بكل أنواعها وضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق التعريفة المقررة لسائقي التاكسي والسيرفيس وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين .