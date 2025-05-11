بسبب 20 جنيهًا.. صاحب مغسلة يقطع يد شاب في كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبط رجال مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، صاحب مغسلة سيارات لاتهامه بالشروع في قتل شاب بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" كبير الحجم، محدثًا إصابته بجروح قطعية باليد اليسرى، أسفرت عن انفصالها جزئيا عن باقي الجسد، وجروح أخرى ناتجة عن عقر كلب أطلقه المتهم على المجني عليه.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقي القسم إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام بوصول إسلام محمدي محمدي عباس إبراهيم، 21 عامًا، ويقيم بمنطقة قسم ثان كفر الشيخ، مصابًا بعدة جروح قطعية باليد اليسرى، وإصبع الإبهام، وجروح عقر حيوان.

ووفق ذلك قرر أطباء مستشفى كفر الشيخ العام، تحويل الحالة إلى مستشفى طوارئ طنطا الجامعي نظرًا لخطورة الحالة، فيما تبين من التقرير الطبي الصادر عن المستشفى أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجني عليه تبين وجود جرح قطعي في اليد اليسرى، وجرح قطعي في أصبع الإبهام الأيمن.

كما تبين من التقرير الطبي الصادر من مستشفى طوارئ طنطا الجامعي وجود جرح قطعي في القدم اليمني، وجرح ردي في الساق اليمنى، وبالكشف الطبي على حالة العظام، وبالإطلاع على الأشعة تبين وجود قطع بكبسولات مفصل الرسغ الأيسر.

وبسؤال المجني عليه بمعرفة شرطة مستشفى طوارئ طنطا الجامعي اتهم "خالد.خ.ر.م.ع"، صاحب مغسلة سيارات بناحية عمارات الأوقاف دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" كبير الحجم، وبإطلاقه كلبه الخاص عليه محدثًا عقره في قدمه، وذلك لوجود خلافات بينهما على 20 جنيهًا بسبب غسيل دراجته البخارية بمغسلة المتهم.

كشفت تحريات الرائد محمد إسماعيل، رئيس مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، عن وجود خلافات مالية بين الطرفين جعلت المتهم يطلق الكلب الخاص به على المجني عليه، والتعدي عليه بسلاح أبيض بحوزته محدثًا إصابته وفق التقرير الطبي المشار إليه قاصدًا من ذلك الشروع في قتله.

ألقي القبض على المتهم واقتيد إلى قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته بتحريات المباحث واتهامات المجني عليه أقر بصحتها، وبإرشاده عن الأدوات المستخدمة في الواقعة الكلب، والسلاح الأبيض جرى ضبطهم.

وتحرر المحضر رقم 2280 لسنة 2025 جنح قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.